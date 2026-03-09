La lamentela di un cittadino | Rifiuti ripetutamente non ritirati in via Tiburtina Valeria FOTO

Un residente di via Tiburtina Valeria segnala che da oltre un anno i rifiuti urbani non vengono ritirati regolarmente da Ambiente Spa, nonostante le richieste ripetute. La sua lamentela riguarda specificamente l’inefficienza del servizio di raccolta nella sua zona, che si verifica frequentemente con rifiuti che rimangono in strada per diversi giorni. La segnalazione è accompagnata da una foto che documenta la situazione.

«Nel nostro isolato, in cui risiedo da un anno, ripetutamente Ambiente Spa non ritira i rifiuti urbani. Abbiamo fatto decine di segnalazioni telefoniche o tramite moduli o pec, sia come singoli condòmini, sia tramite l'amministrazione di condominio, ma continua ad accadere». È quanto denuncia un nostro lettore che abita in via Tiburtina Valeria a Pescara. Il residente prosegue: «In questa ultima occasione, per 5 giorni di fila non è stato ritirato, in sequenza: umido-carta-umido-indifferenziato-umido. Ho effettuato personalmente segnalazione attraverso telefono, pec e modulo online: a oggi (sabato 7 marzo, ndr) non è servito». Il cittadino aggiunge: «Ho inviato ieri (venerdì 6 marzo) una pec all'assessore Orta, ma siamo sotto elezioni, non è proprio il momento ideale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

