Novara la lamentela | Parco pieno di erbaccia Da anni aspettiamo i giochi nuovi

Un residente del quartiere di San Rocco, a Novara, ha scritto una lettera per segnalare lo stato di abbandono del parco intitolato alla professoressa Giuseppina Valditara in via Tazzoli. Secondo quanto riferito, l’area è caratterizzata da erbacce alte e non curate, con poca manutenzione da diversi anni. Il cittadino ha inoltre evidenziato il problema dell’assenza di nuovi giochi per i bambini, nonostante le richieste fatte nel tempo.

Erbaccia, alta e non curata, abbandono e pochissima cura. Questo il succo di una lettera di lamentele di un cittadino novarese che abita nel quartiere di San Rocco, dove sorge il parco intitolato alla professoressa Giuseppina Valditara in via Tazzoli. Il parco Valditara nel quartiere San.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate McDonald’s a Cogozzo: tra nuovi posti di lavoro e parco giochiIl comprensorio Oglio Po accoglie un nuovo punto vendita McDonald’s a Cogozzo, in un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’apertura di un... Fiumicino, al via i lavori di riqualificazione del parco delle Idee: nuovi giochi e aree più sicureFiumicino, 25 marzo 2026 – Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione del parco delle Idee, primo passo concreto di un percorso avviato...