La lamentela di un cittadino | Immissioni fuori controllo odore di brace in casa e sui vestiti sia in centro che sulla riviera

Un cittadino ha segnalato che le emissioni provenienti da attività di brace e cottura stanno creando problemi di qualità dell'aria in diverse zone della città. Secondo la sua testimonianza, il cattivo odore si avverte sia nel centro che sulla riviera, fino alle spiagge, rendendo l'ambiente difficile da vivere. La persona ha riferito che l'aria, ormai, risulta spesso insopportabile e che anche i vestiti finiscono per impregnarsi delle esalazioni.

“Ormai l'aria è diventata irrespirabile, non solo in pieno centro con le tante bracerie, ma anche sul mare e nemmeno più la spiaggia è un luogo esente da esalazioni”. A scrivere è un nostro lettore che lamenta gli odori provenienti dalle cucine dei locali di Pescara.Così prosegue il cittadino.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La lamentela di un cittadino: "Savana in zona Aurum"«Erba altissima e aiuole abbandonate in via De Titta e viale Modesto Della Porta in zona Aurum a Pescara». La lamentela di un cittadino: "Rifiuti ripetutamente non ritirati in via Tiburtina Valeria" [FOTO]«Nel nostro isolato, in cui risiedo da un anno, ripetutamente Ambiente Spa non ritira i rifiuti urbani.