La Juve fa sul serio per un top assoluto | c’è Zhegrova come contropartita

La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino un attaccante di primo livello. Come possibile contropartita, viene considerato un calciatore in forza a un club di metà classifica. La società bianconera tiene sotto controllo le trattative e aspetta di conoscere gli sviluppi, mentre si prepara ad affrontare la partita di campionato contro l’Hellas Verona.

Alla Continassa continuano a circolare grandi nomi in vista della prossima stagione: chi sarà il primo rinforzo bianconero? In attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona nel match valevole per il 35esimo turno di Serie A, la Juventus monitora con grande attenzione anche il calciomercato. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di consegnare a Spalletti una rosa che sia in grado di competere ad alti livelli in Italia e in Europa, ma per farlo servono grandissimi nomi. Greenwood (Ansa) – Calciomercato.it Nomi, per intenderci, alla Mason Greenwood, esterno d’attacco inglese classe 2001 del Marsiglia che continua ad essere accostato con insistenza proprio alla Vecchia Signora.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve fa sul serio per un top assoluto: c’è Zhegrova come contropartita Notizie correlate La Juve ne aveva proprio bisogno, Comolli fa sul serio: arriva Greenwooddi Patrizio TreccaPoteva già approdare in Italia quando la Lazio lo seguì qualche anno fa, ora per Greenwood la destinazione Juve è più di un’ipotesi. Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese. Tutti i dettagliConceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juventus fa sul serio per Stiller: quanto costa il centrocampista dello Stoccarda, insidia Mondiali; Preoccupazione Fiorentina, l’Inter fa sul serio: nerazzurri sul gioiello viola; Dalla Turchia: il Besiktas fa sul serio per Lukaku; Juventus, casting stellare: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva nel mirino. La Juventus fa sul serio per Lewandowski: pronta offerta da 6 milioni di euro più bonusIl club bianconero avrebbe intenzione di fare una prima proposta di ingaggio per il bomber che si libererà a 0 in estate dal Barça ... it.blastingnews.com Preoccupazione Fiorentina, l’Inter fa sul serio: nerazzurri sul gioiello viola | OneFootballLa Fiorentina osserva con crescente preoccupazione i movimenti di Inter e Juventus sul mercato: al centro delle attenzioni c’è Pietro Comuzzo, giovane difensore viola che si sta mettendo in luce come ... onefootball.com AIA, È RIMASTO SOLO L’USCIERE. JUVE, RESISTE UN NOME. GIRO PANCHINE E… LA GIOCONDA https://youtu.be/_d-sye8pqLc - facebook.com facebook Futuro Vlahovic, Moretto: "La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della società bianconera" x.com