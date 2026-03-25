Conceicao Juventus addio possibile a giugno | un top club fa sul serio per il portoghese Tutti i dettagli

Il futuro di Conceicao alla Juventus sembra essere in bilico, con un possibile addio previsto per giugno. Un club europeo si sarebbe mosso concretamente per il portoghese, mentre il calciomercato si sta surriscaldando dopo la conclusione del rapporto tra un noto attaccante e il suo attuale club. Le trattative sono in corso e le decisioni si attendono nelle prossime settimane.

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