La Juve ne aveva proprio bisogno Comolli fa sul serio | arriva Greenwood

Da juventusnews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Patrizio Trecca Poteva già approdare in Italia quando la Lazio lo seguì qualche anno fa, ora per Greenwood la destinazione Juve è più di un’ipotesi. Il pareggio interno per 1-1 contro il Sassuolo ha lasciato una ferita profonda nel morale della Juventus, scatenando una tempesta di dubbi che Luciano Spalletti è chiamato a sedare nel minor tempo possibile. Il momento è delicatissimo: i bianconeri sono scivolati al quinto posto, subendo il sorpasso di un incredibile Como e venendo agganciati da una Roma che ha ripreso a vincere. La sensazione, all’Allianz Stadium, è quella di una squadra che ha smarrito la propria identità offensiva, incapace di trasformare la mole di gioco in cinismo sotto porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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