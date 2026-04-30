Una nuova tensione si è aperta nel settore del traffico marittimo, con gli Stati Uniti che si sono posizionati a Panama. L’effetto della situazione nello stretto di Hormuz si estende anche sui percorsi che attraversano il Canale di Panama, causando intensi scontri lungo le rotte principali di gas e petrolio. Questa escalation ha coinvolto diversi attori che controllano e monitorano le principali vie di transito strategiche.

L'effetto Hormuz sugli altri canali, in particolare quello di Panama, ha acceso un duro scontro sugli snodi chiave del traffico mondiale dove transitano gas e petrolio. Una «guerra dei passaggi commerciali» che vede contrapposte, in particolare, Usa e Cina in una seconda puntata ad alta tensione dopo che, a inizio 2006, Panama (da cui passa il 6% del commercio globale) aveva annullato le concessioni portuali a una grande società cinese (CK Hutchison). Una decisione presa sotto la pressione degli Stati Uniti (che vogliono ridurre l'influenza cinese sulle infrastrutture critiche) e a cui si somma un nuovo secondo attacco mentre, in paralllelo, Tokyo attinge alle scorte e gli Stati Uniti consolidano il ruolo di superpotenza energetica globale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra ha un nuovo fronte gli Usa si schierano a Panama

20 Dicembre 1989 – Gli USA invadono Panama per rovesciare il governo Noriega #shorts #viralshorts

Notizie correlate

Ambasciate Usa sotto attacco, il nuovo fronte della guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti: «Rivedere tutte le procedure di sicurezza»La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non si combatte soltanto nei cieli del Medio Oriente o nei corridoi della diplomazia internazionale.

Anche gli elicotteri Apache nei cieli di Hormuz, gli Usa schierano la migliore ala rotanteNei cieli a ridosso dello Stretto di Hormuz, dove in mare centinaia e centinaia di petroliere, gassiere e mercantili restano alla fonda in attesa...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La guerra ha consumato le scorte di armi degli Stati Uniti; La guerra in Iran ha prosciugato le scorte di missili degli Stati Uniti: la rivelazione del ?New York Times sui costi del conflitto; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché; Nyt, missili Usa al lumicino: La guerra in Iran ha prosciugato le scorte.

Trump prepara un possibile nuovo attacco all'Iran: pronte tre portaerei, navi da guerra e 200 cacciaLa guerra in Iran stravolge gli equilibri e le alleanze fra i maggiori paesi produttori del Golfo. Mentre l'Iran si appresta a presentare a giorni una nuova proposta di pace dopo che la precedente ha ... lastampa.it

Guerra in Iran, così il conflitto ha svuotato le scorte Usa di missili e bombeMentre non è chiaro quale sarà il destino delle trattative di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran dopo che il presidente Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i ... tg24.sky.it

Taylor Swift ha depositato tre domande di marchio negli USA per proteggere voce e immagine dai deepfake generati dall'AI. - facebook.com facebook

"Valutiamo riduzione truppe Usa in Germania", Trump sfida Merz x.com