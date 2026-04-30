La guerra degli altri | quando a morire sono sempre i soliti

In diverse parti del mondo, conflitti armati continuano a causare vittime e distruzioni, spesso coinvolgendo aree già segnate da tensioni e ingiustizie. Le notizie di scontri, bombardamenti e perdite umane si susseguono con frequenza, coinvolgendo civili e militari senza distinzione. Ogni giorno, persone comuni si trovano coinvolte in situazioni di violenza che sembrano ripetersi in modo ciclico, lasciando le stesse zone vulnerabili e le stesse popolazioni a pagare il prezzo più alto.