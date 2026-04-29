Il governo israeliano ha imposto sanzioni alla raccolta fondi della Global Sumud Flotilla, accusata di ricevere finanziamenti da Hamas. La flottiglia di primavera si trova attualmente in navigazione verso le coste greche, dove dovrà affrontare un nuovo punto di controllo prima di tentare di avvicinarsi a Gaza. Rispetto alla flottiglia precedente, questa ha ricevuto un'attenzione minore sui media e nelle piazze pubbliche.

Il premier Netanyahu ha partecipato a una riunione di sicurezza in cui è stato aggiornato sui piani per l’arrivo della Flotilla, previsto per la prima metà del mese La Flotilla di primavera, che in queste ore naviga placida verso le coste greche dove avrà un altro checkpoint prima di raggiungere, forse, Gaza, sta avendo inevitabilmente meno eco rispetto alla precedente, che aveva smosso le piazze in tutta Italia. È una missione in sordina, quasi dimessa, nonostante gli sforzi per attirare l’attenzione su di sé, ma sicuramente ha avuto le attenzioni dello Stato di Israele, che in questi giorni si sta preparando per quando le barche saranno nei pressi del confine oltre il quale scatta il blocco navale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È finanziata da Hamas”. Israele sanziona la raccolta fondi della Global Sumud Flotilla

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