La Giuria della Biennale d'Arte di Venezia 2026 si è dimessa | i premi saranno assegnati dai visitatori

La Giuria della 61esima Esposizione internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia 2026 si è dimessa. Di conseguenza, l'organizzazione ha comunicato che i premi saranno attribuiti dai visitatori, invece che da una giuria ufficiale. La decisione è stata annunciata dall'ente organizzatore, che ha spiegato come verrà gestito il processo di assegnazione dei riconoscimenti. La mostra rimane aperta al pubblico fino alla fine dell'esposizione.

La Giuria della 61esima Esposizione internazionale d'Arte si è dimessa. A seguito di questa scelta la Biennale di Venezia ha deciso che ad assegnare i premi saranno i visitatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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