La Germania rimpatria 25 afghani Allora la remigrazione è fattibile

La Germania ha rimpatriato 25 cittadini afghani, tutti con precedenti penali e accusati di reati come furto, narcotraffico, stupro di gruppo e omicidio colposo. Le autorità tedesche hanno preso questa decisione coinvolgendo i talebani nel processo di ritorno. La vicenda dimostra che il rimpatrio di persone con precedenti in condizioni di irregolarità può essere attuato anche in presenza di sfide legate alla situazione politica nel paese di origine.

Berlino rimanda dai talebani alcuni pregiudicati irregolari sul suolo tedesco, responsabili di svariati reati tra cui furto, narcotraffico, stupro di gruppo e omicidio colposo. Le Ong protestano per gli accordi con Kabul. La Germania ha ricominciato a rimpatriare criminali in Afghanistan. Dopo gli 81 pregiudicati rimandati a Kabul a metà luglio, ieri ne sono stati spediti altri 25 in aereo direttamente dal carcere, con un volo partito da Lipsia nel cuore della notte. Allo stesso tempo, Berlino continua a trattare con la Siria per svuotare le proprie prigioni dagli immigrati che si sono macchiati di reati, in gran parte violenze e crimini sessuali.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Germania rimpatria 25 afghani. Allora la remigrazione è fattibile Notizie correlate Raccolta firme per la remigrazione. Sdegno del Coordinamento 25 aprileLa raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare sulla “remigrazione“, autorizzato in piazza della Vittoria a Lodi e avvenuta sabato... La Meloni rimpatria MattarellaIl pagamento per chi favorisce il ritorno a casa dello straniero che non ha diritto a restare qui si estenderà, oltre che agli avvocati, ad...