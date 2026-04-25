Clandestini a casa a calci in culo | la proposta di Casapound sulla remigrazione passa da Napoli

A Napoli, un intervento pubblicato da un esponente di organizzazione di estrema destra ha suscitato polemiche. Nel testo si parla di espulsioni e di un'ipotetica sostituzione etnica, con affermazioni che fanno riferimento a una presunta perdita dell'identità italiana nel tempo. La dichiarazione ha acceso il dibattito pubblico e sollevato diverse reazioni da parte di gruppi e cittadini.