Clandestini a casa a calci in culo | la proposta di Casapound sulla remigrazione passa da Napoli
A Napoli, un intervento pubblicato da un esponente di organizzazione di estrema destra ha suscitato polemiche. Nel testo si parla di espulsioni e di un'ipotetica sostituzione etnica, con affermazioni che fanno riferimento a una presunta perdita dell'identità italiana nel tempo. La dichiarazione ha acceso il dibattito pubblico e sollevato diverse reazioni da parte di gruppi e cittadini.
'La sostituzione etnica è già in atto: tra cento anni gli italiani in Italia saranno uno su cento. Non si possono sostituire con i nuovi italiani, che italiani non sono. Noi non ci arrendiamo a questo: manderemo i clandestini a casa a calci in culo e gli immigrati regolari con gli incentivi'. Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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