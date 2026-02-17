Germania continua crisi dell’automotive | Volkswagen punta a ridurre costi del 20%

Volkswagen ha annunciato di voler tagliare i costi del 20% entro il 2028, dopo aver registrato una diminuzione delle vendite nel mercato cinese e aver affrontato maggiori tariffe negli Stati Uniti. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la stabilità finanziaria del gruppo, che sta affrontando un periodo difficile. La casa automobilistica tedesca cerca di contenere le spese per rimanere competitiva in un settore in rapido cambiamento.

Volkswagen, colosso tedesco dell’automotive, prevede di ridurre i costi del 20% su tutti i marchi entro la fine del 2028, secondo quanto ha scritto la rivista tedesca Manager Magazin, mentre il gruppo cerca di migliorare il proprio equilibrio finanziario per contrastare l’impatto dei costi più elevati, di un mercato cinese difficile e dei dazi statunitensi. Le novità. Il CEO Oliver Blume e il CFO Arno Antlitz hanno presentato un “imponente” piano di risparmi durante un incontro a porte chiuse con i massimi dirigenti dell’azienda a Berlino a metà gennaio, secondo la rivista tedesca. Un portavoce dell’azienda ha affermato che Volkswagen ha lanciato un programma per tutti i marchi e le entità tre anni fa e da allora ha ottenuto risparmi nell’ordine delle due cifre di miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

