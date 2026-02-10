Musile di Piave celebra San Valentino con tre giorni di festa tradizione e musica

Musile di Piave si prepara a festeggiare San Valentino con tre giorni di eventi. La città offre musica, tradizione e momenti di divertimento, coinvolgendo tutta la comunità in questa ricorrenza speciale dedicata al Santo Patrono.

Divertimento, storia, musica e tradizione: è così che la città di Musile di Piave si appresta a celebrare San Valentino, ricorrenza dedicata al Santo Patrono e momento di grande attesa per l’intera comunità. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha definito un ricco programma di tre giorni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

