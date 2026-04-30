La Global Sumud Flotilla, che si dirigeva verso la Striscia di Gaza, è stata subito intercettata dalla marina israeliana nella zona di Creta. Secondo quanto comunicato, 15 delle 58 imbarcazioni sono state fermate durante la notte, mentre a bordo di alcune barche sono stati trovati droga e preservativi. La flottiglia aveva preso il mare ma è stata bloccata prima di raggiungere la destinazione.

Partiti e subito fermati, nella zona di Creta, come previsto. La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana h a intercettato 15 di 58 imbarcazioni durante la notte. “Quindici delle nostre imbarcazioni sono state sequestrate: i nostri uomini in mare risultano ancora dispersi”, ha riferito l’organizzazione. La Marina israeliana ha iniziato ieri sera l’intercettazione della flottiglia vicino all’isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. La Marina ha intimato agli attivisti rimasti di tornare indietro o, in alternativa, se trasportano aiuti umanitari, di consegnarli al porto di Ashdod, dove s aranno ispezionati prima di poter entrare a Gaza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Flotilla parte e si “schianta” subito sul blocco israeliano: droga e preservativi sulle barche (video)

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