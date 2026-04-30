La fine del mese lo spettacolo a Henna – Teatro e Arte

Sabato 2 maggio alle 20 e domenica 3 maggio alle 19 si terrà presso Henna – Teatro e Arte una rappresentazione teatrale intitolata “La fine del mese”. La commedia contemporanea è stata scritta da due autori italiani e sarà portata in scena in due serate consecutive. L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali previsti per la fine del mese.

Nuovo appuntamento teatrale con “La fine del mese”, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in scena sabato 2 maggio alle ore 20 e domenica 3 maggio alle ore 19 presso Henna – Teatro e Arte. Il pubblico di Santa Maria Capua Vetere ritrova Mario Autore, artista.🔗 Leggi su Casertanews.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate “La fine del mese” in scena all’Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere:Tempo di lettura: 2 minutiNuovo appuntamento teatrale con La fine del mese, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in... Leggi anche: “D.O.C.G. – Denominazione di Origine Controllata e Garantita”: inebriante spettacolo da Henna – Teatro e arte a Santa Maria Capua Vetere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eventi in Campania: La fine del mese in scena al Henna Teatro di Santa Maria Capua Vetere; La fine del mese da Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere: una commedia sulla generazione che insegue il futuro; Santa Maria Capua Vetere, ‘La fine del mese’ in scena da Henna – Teatro e Arte; Santa Maria CV, in scena La fine del mese: ironia e precarietà nella commedia di Autore e Passaro. La fine del mese, lo spettacolo a Henna – Teatro e ArteNuovo appuntamento teatrale con La fine del mese, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in scena sabato 2 maggio alle ore 20 e domenica 3 maggio alle ore 19 presso He ... casertanews.it Santa Maria Capua Vetere, ‘La fine del mese’ in scena da Henna – Teatro e ArteScopri tutti i dettagli riguardo Santa Maria Capua Vetere, 'La fine del mese' in scena da Henna – Teatro e Arte . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Presentando gli sviluppi dell’app europea per la verifica dell’età, la commissaria Henna Virkkunen punta il dito contro le enormi lacune di Instagram e Facebook in materia di tutela dei minori online - facebook.com facebook