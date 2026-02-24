DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita | inebriante spettacolo da Henna – Teatro e arte a Santa Maria Capua Vetere

La compagnia Cercamond presenta “D.O.C.G.”, uno spettacolo teatrale che ha già attirato l’attenzione di molti. La causa è il successo ottenuto nelle precedenti rappresentazioni, che ha spinto gli artisti a mettere in scena questa nuova produzione. La rappresentazione si svolge domenica 1 marzo alle ore 19 presso Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere. Un evento che promette di coinvolgere il pubblico con le sue immagini vivide e la narrazione intensa.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo atteso appuntamento teatrale con D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), lo spettacolo della pluripremiata compagnia Cercamond, in scena domenica 1 marzo alle ore 19, presso Henna – Teatro e Arte. Il pubblico di Santa Maria Capua Vetere ha già avuto modo di applaudire e amare la cifra stilistica di Cercamond con i successi di Raccontami Shakespeare e Tutto Shakespeare minuto per minuto; la compagnia torna ora negli spazi di via Amendola con un lavoro originale che ha già conquistato la critica nazionale, ottenendo la Menzione Speciale Scintille 2024 ad Asti Teatro e la finale al prestigioso Premio Giovani Realtà del Teatro 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Santa Maria Capua Vetere, “Una Medea Pop” di Fabio Brescia apre il 2026 da Henna Teatro e arteIl 17 gennaio a Henna Teatro e arte di Santa Maria Capua Vetere si apre il nuovo anno con “Una Medea Pop” di Fabio Brescia.

Leggi anche: Concerto di Natale Telethon al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Podere Casanova, Docg Vino Nobile di Montepulciano Settecento 2018; Il 2025 del vino certificato da Valoritalia: tengono doc e docg; Alta Langa DOCG: il Metodo Classico del Piemonte; Nel 2025 stabili le performance di Doc e Docg (+1%), giù l’Igt (-12%).

Isca: il primo Fiano D.O.C.G. sociale e sostenibileVenerdì 1 aprile alle 11.30, la Fattoria Sociale Isca delle Donne della rete Mediterraneo Sociale, in via Ventole SNC a Pratola Serra (AV), presenta il suo primo vino, il Fiano di Avellino D.O.C.G. orticalab.it

Le eccellenze del Consorzio Colli di Conegliano d.o.c.g. conquistano esperti e appassionatiSale esaurite e pubblico attento per conoscere da vicino le quattro D.O.C.G. del Consorzio Colli di Conegliano. Lunedì 24 giugno un nutrito pubblico di appassionati, operatori e giornalisti di settore ... corrieredelvino.it

Radio DOC. RAYE · WHERE IS MY HUSBAND!. Ogni giorno con te, ovunque! Solo musica selezionata! Radio DOC. Musica a denominazione d'origine controllata. Scarica la nuova app di Radio DOC disponibile su App Store e PlayStore #RadioDOC #DOCT - facebook.com facebook