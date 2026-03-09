Fillea Cgil | Con la fine dei fondi Pnrr rischio forte calo dei cantieri La Regione apra subito una nuova stagione di investimenti

La Fillea Cgil ha avvisato che, con la fine dei fondi Pnrr, i cantieri nella provincia di Catania potrebbero ridursi drasticamente. La regione è stata chiamata a intervenire immediatamente per avviare una nuova fase di investimenti nel settore delle costruzioni. La conclusione degli interventi finanziati sta portando a un possibile rallentamento dell’attività edilizia nella zona.

Per il sindacato la prospettiva deve fondarsi su una politica di investimenti che punti sulla qualità del lavoro, sull’innovazione dei processi produttivi e sul rafforzamento delle competenze professionali Con la progressiva conclusione degli interventi finanziati dal Pnrr il settore delle costruzioni nella provincia di Catania rischia di andare incontro a un significativo rallentamento. Per questo la Fillea Cgil di Catania lancia un appello alla Regione Siciliana in primis, affinché si attivi fin da ora per programmare nuovi investimenti pubblici capaci di sostenere il comparto e garantire continuità occupazionale. Tra le priorità indicate dal sindacato emerge con forza il tema della sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto in direzione anti sismica, e della politica della casa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

