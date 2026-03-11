Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane | l'analisi di Costantini

Un'analisi evidenzia che, se il conflitto in Iran si protrae oltre sei settimane, i Paesi del Golfo potrebbero affrontare gravi ripercussioni economiche. Le economie di questa regione sono abituate a gestire shock esterni, ma una guerra di media durata potrebbe comunque mettere a dura prova le loro finanze interne. La situazione viene considerata delicata e a rischio di effetti significativi.

Le economie del golfo sono abituate agli shock esterni, ma un conflitto di media durata può avere forti impatti sulle economie interne. Il petrolio, il turismo e l'acqua al centro degli interessi strategici. L'intervista a Irene Costantini, docente di governance regionale e globale all'Orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

