Il regista di As Deep as the Grave, Coerte Voohees, ha spiegato perché ha inserito l'attore nel film grazie alla tecnologia. Val Kilmer è morto all'età di 65 anni nell'aprile 2025, ma riapparirà sul grande schermo in occasione del film As Deep as the Grave. L'attore è stato infatti 'riportato in vita' grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale, scelta difesa dal regista Coerte Voohees in una recente intervista. La scelta di riportare in scena Kilmer con l'IA Nel film l'attore avrebbe dovuto interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano. Val Kilmer, che stava lottando contro un cancro alla gola, non ha tuttavia potuto girare nemmeno una scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Val Kilmer 'riportato in vita con l'IA': i fan criticano la scelta, ma i figli dell'attore la difendono

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