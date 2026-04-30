La FIFA ha annunciato l’intenzione di introdurre una regola che richiederebbe ai club di tutto il mondo di schierare sempre almeno un giocatore con meno di 21 anni durante le partite. La proposta non è nuova, ma si aggiunge a un dibattito già aperto su come promuovere i giovani talenti nel calcio internazionale. La decisione potrebbe influenzare le strategie delle squadre e le modalità di formazione delle rose.

La Fifa ha avuto un’idea. Non una grande idea, non un’idea originale, ma un’idea: obbligare i club di tutto il mondo a schierare sempre almeno un giocatore under 20 o under 21 in campo. Una cosa che in una visione italocentrica del calcio pare quasi fatta a posta per noi: visto che non siete in grado ve lo imponiamo, di usare sti benedetti giovani. Il consiglio della federazione, riunito a Vancouver a 44 giorni dall’inizio del Mondiale, ha approvato all’unanimità l’avvio di una consultazione globale sul tema. Una consultazione, per ora – non una norma, non una scadenza, non una sanzione. Una conversazione istituzionale con “tutti i soggetti interessati”, da sottoporre nuovamente al consiglio “entro il prossimo anno”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Fifa vuole obbligare i club a schierare in campo sempre almeno un under 21. Una specie di “lodo Serie A”

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