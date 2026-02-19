Mondiale Club | 48 squadre in campo la FIFA cede e gioca ogni 4 anni

La FIFA ha deciso di disputare il Mondiale per Club ogni quattro anni, rompendo la tradizione di tornei annuali. La causa di questa scelta risiede nell’accordo con l’UEFA, che ha portato a un rinnovamento del calendario internazionale. Quest’anno, 48 squadre si sfidano in diversi stadi, coinvolgendo club di tutto il mondo. La competizione, che coinvolge anche le squadre africane e asiatiche, rappresenta un cambiamento significativo nel panorama calcistico globale. Le partite si svolgono in più nazioni, creando un evento senza precedenti nel settore.

Il Mondiale per Club si espande: l'accordo tra FIFA e UEFA ridefinisce il calcio internazionale. Un nuovo corso per il calcio mondiale è ufficialmente tracciato. La FIFA e l'UEFA hanno raggiunto un accordo storico per l'espansione del Mondiale per Club a 48 squadre, con una condizione chiave: la competizione si disputerà solamente ogni quattro anni. Questa intesa, frutto di intense negoziazioni, promette di rivoluzionare il panorama calcistico globale, con ripercussioni economiche e sportive di vasta portata. Dalle Tensioni al Compromesso: la Storia di un Accordo. Negli ultimi anni, i rapporti tra FIFA e UEFA sono stati segnati da tensioni, soprattutto riguardo alla governance delle competizioni per club.

