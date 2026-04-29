La FIFA ha annunciato una nuova proposta che potrebbe cambiare le regole del calcio a livello globale. L’idea prevede che in ogni partita una squadra debba schierare almeno un giocatore Under 21 cresciuto nel proprio settore giovanile. La misura mira a favorire lo sviluppo dei giovani talenti e a promuovere la crescita delle accademie di formazione. La proposta è attualmente al vaglio delle autorità calcistiche internazionali.

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© Calcionews24.com - FIFA, svolta sui vivai: proposta per rendere obbligatoria la presenza di un Under 21 cresciuto nel club in ogni partita

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