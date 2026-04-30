La Fiera del Levante sponsor dei fuochi di San Nicola | La tradizione continua

La Fiera del Levante ha deciso di finanziare lo spettacolo dei fuochi d'artificio in occasione della Festa di San Nicola, che si svolgerà dal 7 al 9 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la copertura dei costi legati alla tradizionale manifestazione pirotecnica. La partecipazione della fiera si inserisce nelle iniziative legate alla celebrazione religiosa e popolare della ricorrenza.

La Fiera del Levante finanzierà lo spettacolo dei fuochi d'artificio per la Festa di San Nicola, che vedrà i giorni clou tra il 7 e il 9 maggio prossimi. A sottolineare l'impegno della Campionaria è il presidente di Nuova Fdl, Gaetano Frulli: “Non potevamo far mancare il nostro apporto alla.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Cervicati risveglia la tradizione: torna la fiera di San NicolaLa domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 08:00, il borgo di Cervicati tornerà a celebrare la sua storica fiera dedicata a San Nicola di Bari. Food Truck, arrivano i bandi comunali: 22 posti in concessione fra stadio San Nicola e Fiera del LevanteIl Comune di Bari ha pubblicato due avvisi per le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, per il triennio 2026-28, relative a 19... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Fiera del Levante parla cinese: accordo con Guangzhou per portare buyer e aziende a Bari; Piano di Formazione Specialistica, concluso il primo incontro in Fiera del Levante; Nuova Fiera del Levante avvia il dialogo con la Canton Fair: conclusa la missione istituzionale in Cina; Inaugurato a San Cataldo il nuovo parcheggio da 160 posti nell’area della Fiera del Levante a Bari. Bari, la Fiera del Levante finanzia i fuochi di San Nicola: rinnovato il sostegno ai festeggiamentiBARI - Anche quest’anno la Nuova Fiera del Levante contribuirà alla festa di San Nicola, finanziando lo spettacolo dei fuochi d’artificio, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti civili dedicati ... giornaledipuglia.com Levante For 2026, torna la fiera del mondo pop tra fumetti e cosplayManca poco all'avvio della quarta edizione del Levante For, in programma il 30 e 31 maggio all'interno del nuovo padiglione e negli spazi esterni della Fiera del Levante di Bari. Tema dell'evento, ded ... rainews.it Regione Puglia. . Diretta streaming dalla Sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, della conferenza stampa di presentazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028. Antonio Decaro Cristian Casili Pugliasociale Net Fiera De - facebook.com facebook