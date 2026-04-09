Il borgo di Cervicati si prepara a riproporre la tradizionale fiera di San Nicola di Bari, prevista per domenica 12 aprile 2026. L’evento avrà inizio alle ore 8:00 e coinvolgerà la comunità locale, che si riunirà per questa manifestazione che si tiene ogni anno in questa data. La fiera rappresenta un appuntamento riconosciuto nel calendario del paese, richiamando visitatori e partecipanti.

La domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 08:00, il borgo di Cervicati tornerà a celebrare la sua storica fiera dedicata a San Nicola di Bari. L’evento, che segna il ritorno di una tradizione interrotta da oltre un decennio, nasce dalla volontà dell’Associazione Culturale San Nicola di restituire centralità a una ricorrenza che unisce il sacro della devozione votiva alla dimensione pratica del commercio locale. Dall’economia del bestiame al valore dell’artigianato. Le radici di questa manifestazione affondano in un passato in cui il fulcro della giornata era rappresentato dallo scambio e dalla compravendita di animali, attività che costituivano il pilastro economico per una popolazione profondamente legata alle dinamiche dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervicati risveglia la tradizione: torna la fiera di San Nicola

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