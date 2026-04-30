La fiaccola votiva compie 50 anni | domenica l’arrivo a Desio

Domenica, a Desio, si terrà l’arrivo della fiaccola votiva che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario. L’evento rappresenta una ricorrenza significativa per la comunità, che si prepara a accogliere la fiaccola durante una manifestazione che si svolge ogni anno in questa occasione. La cerimonia coinvolge diverse persone e si svolge in un clima di partecipazione e tradizione.

La fiaccola votiva compie cinquant’anni e si prepara a vivere un’edizione dal forte valore simbolico. Un traguardo che non è solo numerico, ma profondamente umano: mezzo secolo di strade percorse, di mani che si passano il fuoco, di comunità che si riconosce in un gesto semplice e condiviso. Da oggi fino a domenica la città celebrerà questo anniversario speciale con un percorso che partirà dal santuario della Madonna della Quercia di Viterbo e si concluderà davanti alla basilica dei Santi Siro e Materno, dopo 625 chilometri di staffetta. Il primo tedoforo accenderà la fiamma a Viterbo, dando il via a una carovana composta da atleti, ciclisti e volontari del Centro Sportivo Desiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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