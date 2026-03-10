Il Tg2 compie 50 anni e festeggia domenica al Maxxi L’incursione di Fiorello in conferenza stampa | Me lo ricordo bene ho un’età

Il Tg2 festeggia i suoi primi cinquant'anni con un evento speciale al Maxxi di Roma, previsto per domenica 15 marzo. Durante la giornata, si terranno diverse iniziative per ricordare la storia del telegiornale, uno dei più noti in Italia. In conferenza stampa, Fiorello ha fatto un’incursione, ricordando di aver partecipato a un evento legato al Tg2 in passato.

Il Tg2 compie mezzo secolo. E celebra il suo 50esimo anniversario con una giornata speciale al museo Maxxi di Roma (domenica 15 marzo), dedicata alla lunga storia di uno dei telegiornali più rappresentativi della televisione italiana. Nato dalla riforma della Rai del 1975 che ridisegnò il panorama televisivo nazionale, dal 15 marzo 1976 il Tg2 ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’informazione in Italia e un punto di riferimento del servizio pubblico nel nostro Paese. Era il 15 marzo quando andava in onda il primo appuntamento (con Piero Angela) di quello che, ricorda il direttore Antonio Preziosi, in conferenza stampa, “fu subito ribattezzato l’altro telegiornale per lo stile informale e colloquiale di una redazione che voleva portare il Tg dalla parte dei telespettatori e delle telespettatrici”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

