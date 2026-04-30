La Fenice è in rivolta | sciopero totale per cacciare il sovrintendente

Il personale del Teatro La Fenice di Venezia ha avviato uno sciopero totale, chiedendo le dimissioni del sovrintendente. La protesta riguarda le modalità di gestione e si protrae da alcuni giorni, coinvolgendo tutto il personale dell’istituzione. La situazione ha portato a una sospensione delle attività teatrali, con ripercussioni sulla programmazione e sul normale svolgimento degli spettacoli.

? Cosa sapere Il personale del Gran Teatro La Fenice di Venezia mantiene lo sciopero contro Nicola Colabianchi.. Gli orchestrali chiedono le dimissioni del sovrintendente per risolvere la crisi gestionale interna.. Il personale del Gran Teatro La Fenice a Venezia ha confermato la propria protesta contro il sovrintendente Nicola Colabianchi, chiedendo ufficialmente le sue dimissioni in seguito all’insorgere di una profonda frattura interna. La tensione nel prestigioso teatro veneziano è giunta a un punto di rottura dopo che i lavoratori hanno deciso di non revocare lo sciopero messo in atto. Al centro della contesa si trova la gestione di Colabianchi, la cui posizione è ora sotto il fuoco incrociato degli orchestrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Fenice è in rivolta: sciopero totale per cacciare il sovrintendente Notizie correlate Stampa in rivolta: sciopero totale per difendere i giornalistiLe edicole rimarranno vuote e i portali digitali della stampa italiana risulteranno privi di aggiornamenti a causa dell’agitazione proclamata dalla... Scuola in rivolta: sciopero totale contro riforme e stipendi bassiLunedì 20 aprile 2026, le aule scolastiche di tutta si trovano oggi in uno stato di forte fermento, con docenti e personale ATA impegnati in una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivolta; Ancora caos alla Fenice, Beatrice Venezi contro l'orchestra: Posti tramandati di padre in figlio. È rivolta; Dalla rivolta degli orchestrali alla resa di Colabianchi: così a Venezia è stata scaricata Venezi; Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti. Beatrice Venezi: A La Fenice posti tramandati di padre in figlio. Orchestra in rivoltaLa frase è contenuta in un'intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion. La RSU del teatro rinnova la richiesta di non affidare l'incarico di direttrice alla maestra ... rainews.it La Fenice in rivolta contro Venezi: 'Affermazioni false e offensive''Posti di padre in figlio': bufera alla Fenice per le parole di Venezi, l'orchestra insorge contro la direttrice ... it.blastingnews.com Fenice, gli orchestrali replicano a Venezi: “Attacco a nostra professionalità” x.com La direttrice d'orchestra, dopo il licenziamento dalla Fenice di Venezia. "Non ho mai avuto una tessera di partito, non devo niente a Roma, non ho mai fatto politica in vita mia. Mio malgrado sono diventata un simbolo di cambiamento. Questa destra aveva biso - facebook.com facebook