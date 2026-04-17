Giovedì 16 aprile 2026, le edicole italiane rimarranno senza quotidiani e riviste, mentre i portali online subiranno un’interruzione degli aggiornamenti. Questa azione deriva da uno sciopero totale indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che coinvolge tutti i giornalisti aderenti. La protesta mira a tutelare i diritti professionali e migliorare le condizioni lavorative nel settore dell’informazione. La giornata di mobilitazione si svolgerà senza pubblicazioni né aggiornamenti digitali.

Le edicole rimarranno vuote e i portali digitali della stampa italiana risulteranno privi di aggiornamenti a causa dell’agitazione proclamata dalla Fnsi per giovedì 16 aprile 2026. La protesta, che segna la terza interruzione del servizio decisa dal sindacato, nasce dalla necessità di rinegoziare il contratto collettivo nazionale dei giornalisti. L’erosione economica tra inflazione e nuove tecnologie. Il cuore della disputa risiede in un accordo con gli editori della Fieg che non viene rinnovato da ben dieci anni. In questo decennio, mentre le aziende editoriali hanno beneficiato di contributi pubblici, le retribuzioni dei professionisti hanno subito un costante deprezzamento a causa dell’aumento del costo della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stampa in rivolta: sciopero totale per difendere i giornalisti

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