La facciata di Palazzo di Città si colora di rosso per ricordare Stefania | lutto cittadino il 2 maggio

Da foggiatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 maggio, il palazzo comunale sarà illuminato di rosso e verrà esposto un drappo della stessa tonalità sulla facciata. La decisione è stata presa per ricordare Stefania, e in quella giornata si svolgerà un lutto cittadino. Questa iniziativa mira a rendere omaggio alla memoria della persona, coinvolgendo la comunità in un momento di commemorazione.

A Palazzo di Città sarà esposto simbolicamente un drappo rosso e la facciata esterna sarà illuminata dello stesso colore il prossimo 2 maggio. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali di Stefania Rago, vittima di un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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