La facciata di Palazzo di Città si colora di rosso per ricordare Stefania | lutto cittadino il 2 maggio

Il 2 maggio, il palazzo comunale sarà illuminato di rosso e verrà esposto un drappo della stessa tonalità sulla facciata. La decisione è stata presa per ricordare Stefania, e in quella giornata si svolgerà un lutto cittadino. Questa iniziativa mira a rendere omaggio alla memoria della persona, coinvolgendo la comunità in un momento di commemorazione.

A Palazzo di Città sarà esposto simbolicamente un drappo rosso e la facciata esterna sarà illuminata dello stesso colore il prossimo 2 maggio. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali di Stefania Rago, vittima di un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadinoUna sentita testimonianza di cordoglio e vicinanza ai familiari, e una condivisione del sentimento di profonda commozione dell’intera cittadinanza,... Leggi anche: Il Palazzo Comunale di Frosinone si colora di viola per sensibilizzare sull’epilessia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Palazzo Comunale: accesso principale da Corso Francia riaperto; Giornata Nazionale Palazzo Ansidei Montemarte - ADSI; SACHI Milano, riapre la terrazza con vista sul Duomo. Presentato il nuovo menù; Emissioni del 25 aprile del Servizio Poste e Filatelia del Governatorato. Bari, esposta la bandiera dell'Ucraina sulla facciata di Palazzo Città: «Chiediamo una pace giusta e duratura»«Da questa mattina la bandiera dell’Ucraina è esposta sulla facciata di Palazzo di Città a Bari in occasione della giornata in cui si celebra l’indipendenza dello Stato Ucraino dall’Unione sovietica ... lagazzettadelmezzogiorno.it La bandiera dell'Onu sulla facciata del Comune di BariLa bandiera dell’ONU è esposta sulla facciata di Palazzo della Città in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, istituita dopo la seconda Guerra mondiale con l’obiettivo di prevenire ulteriori ... rainews.it BRINDISI - A Palazzo di Città confronto sul ruolo strategico della città nel Mediterraneo e sulla collaborazione con le Forze Armate - facebook.com facebook