Il Palazzo Comunale di Frosinone si colora di viola per sensibilizzare sull’epilessia

Il Palazzo Comunale di Frosinone si è acceso di viola questa sera. L’amministrazione ha deciso di aderire alla campagna internazionale sulla sensibilizzazione sull’epilessia, illuminando il Palazzo Munari. L’obiettivo è informare e coinvolgere i cittadini su questa malattia che colpisce più di 50 milioni di persone nel mondo. La scelta di colorare di viola il palazzo vuole essere un segnale forte e visibile, per ricordare che l’epilessia è una condizione che merita attenzione e comprensione.

Palazzo Munari si illumina di viola. Il Comune di Frosinone, infatti, ha aderito alla campagna nell'ambito della giornata internazionale della epilessia, per diffondere informazione e consapevolezza e sensibilizzare la cittadinanza su una patologia neurologica che riguarda oltre 50 milioni. Il palazzo comunale di Subbiano si tinge di viola nella Giornata internazionale per l'epilessia Questa sera il palazzo comunale di Subbiano si illumina di viola, il colore scelto per la Giornata internazionale per l'epilessia. Epilessia, il Colosseo si colora di viola contro stigma e pregiudizi Questa mattina, il Colosseo si è tinto di viola per la Giornata internazionale contro l'epilessia.

