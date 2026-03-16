Al Gran Premio di Cina, la Ferrari si conferma come la seconda forza nel campionato di F1, rafforzando quanto affermato anche dall’Australia. La scuderia italiana dimostra di essere in buona forma e si presenta come principale antagonista della Mercedes. La gara in Cina ha evidenziato la solidità della squadra, che ora guarda alle prossime tappe con maggiore fiducia.

La Ferrari riparte dal Gran Premio di Cina con un’importante certezza, quella di essere la seconda forza in campo senza “se” e senza “ma”. Il Cavallino Rampante ha difatti dimostrato di ricoprire il ruolo di (unica) credibile antagonista della Mercedes nella rincorsa ai titoli iridati 2026. Le Frecce d’Argento sono e restano più forti, ma non possono dormire sonni tranquilli, poiché la gittata delle Rosse può consentire a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di colpire George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Si è lavorato bene, a Maranello, questo è un dato di fatto che non può essere negato. D’accordo, Mercedes ha lavorato meglio di tutti, ma cosa si dovrebbe dire di McLaren e Red Bull? I team che hanno raccolto più soddisfazioni nell’ultimo lustro sono in grossa difficoltà e arrancano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Cina corrobora quanto detto dall’Australia. La Ferrari è in salute ed è l’antagonista della Mercedes

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Quindi la sprint quali in Cina conferma il vantaggio Mercedes (con Russell e Antonelli davanti), mentre dietro (più di sei decimi) c’è la McLaren di Norris, poi Hamilton, Piastri, Leclerc (ad 1 secondo,ha perso molto nell’ultimo settore) , Gasly (molto bene), no x.com

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