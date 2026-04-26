Nella partita di semifinale di Serie C Unica, l'Esseti Terni ha battuto l’Emi Basket Gubbio con il punteggio di 59-47. La vittoria consente ai padroni di casa di portare un vantaggio di dodici punti alla partita di ritorno, in programma il 29 aprile. Gubbio dovrà quindi rivedere la propria strategia per cercare di ribaltare il risultato e proseguire nella lotta per la finale.

? Cosa sapere L'Esseti Terni batte l'Emi Basket Gubbio 59-47 nelle semifinali di Serie C Unica.. Il vantaggio ternese obbliga Gubbio a un cambio di passo per il ritorno del 29 aprile.. L’Esseti Terni conquista un vantaggio fondamentale in casa con un punteggio di 59-47 contro l’Emi Basket Gubbio, prendendo il comando della serie di semifinale playoff di Serie C Unica dopo una prestazione dominata nel primo tempo. La sfida decisa dalla squadra guidata da coach Cilio si è risolta grazie a un distacco costruito fin dai primi minuti di gioco. I padroni di casa hanno imposto un ritmo che ha lasciato poco spazio agli avversaggi, chiudendo la prima frazione con un vantaggio di cinque lunghezze e arrivando alla pausa intervallare con ben 13 punti di scarto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esseti Terni schiaccia Gubbio: primo passo verso la finale

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