La eSerie A Goleador torna a Comicon per incoronare il campione d' Italia 2026

La eSerie A Goleador torna a Comicon con le sue Finals, che si svolgeranno oggi e domani. In questa occasione, i team eSports di 16 squadre di Serie A si sfidano nell'arena virtuale del festival. Le partite includono i playoff e le finali tra le migliori otto squadre, tutte in attesa di determinare il nuovo campione d’Italia 2026. L’evento si svolge nell’ambito di Comicon, il festival dedicato al fumetto e alla cultura pop.

Tutto pronto per le Finals della eSerie A Goleador: oggi e domani i team eSports di 16 squadre di A scenderanno in campo nell'arena virtuale di Comicon per sfidarsi a colpi di pad: due giorni di sfide decisive tra Playoff e Final Eight per decretare il nuovo campione d'Italia. Sabato andrà in scena il Community Event, che coinvolgerà direttamente il pubblico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La eSerie A Goleador torna a Comicon per incoronare il campione d'Italia 2026 Notizie correlate eSerie A Goleador al Comicon: sfida finale per il trono digitaleIl Padiglione 6 del COMICON Napoli diventerà, a partire dal 30 aprile, l’epicentro digitale del calcio italiano. Al Comicon tornano le Finals della eSerie A GoleadorManca davvero poco a COMICON Napoli 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Genoa alle Finals della eSerie A Goleador; La eSerie A Goleador torna a COMICON: al via le Finals per il titolo 2026; Tutto sulle finali della eSerie A, il campionato di calcio italiano che si disputa su un videogioco; COMICON Napoli 2026 accende gli esports: tornano le Finals della eSerie A Goleador. La eSerie A Goleador torna a COMICON: al via le Finals per il titolo 2026Dal 30 aprile al 2 maggio al COMICON Napoli le Finals della eSerie A Goleador con 16 squadre, Playoff, Final Eight e Community Event per incoronare il Campione d’Italia. ilgazzettinovesuviano.com Comicon 2026, la eSerie A Goleador torna per incoronare il campione d'ItaliaTutto pronto per il COMICON 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più importanti d'Italia dedicate al mondo ... ilmattino.it #OnThisDay 1926 Nasceva "#Paquito el Goleador" #EduardoRicagni. Con la Maglia della #Juventus ha totalizzato 24 presenze e segnato 17 gol. #FinoAllaFine ForzaJuve - facebook.com facebook I goleador, i tabù infranti, corsi e ricorsi storici. Arezzo, i numeri di un'annata magica x.com