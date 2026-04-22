eSerie A Goleador al Comicon | sfida finale per il trono digitale

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 aprile, il Padiglione 6 del COMICON Napoli ospiterà la sfida finale dell’eSerie A Goleador, un evento dedicato al calcio digitale. Per alcuni giorni, il luogo si trasformerà nell’area principale dedicata a questa competizione, che coinvolge giocatori e appassionati di videogiochi di calcio. L’evento rappresenta un momento di rilievo per gli appassionati di sport elettronici e di calcio in Italia.

Il Padiglione 6 del COMICON Napoli diventerà, a partire dal 30 aprile, l’epicentro digitale del calcio italiano. Le Finals della sesta edizione della eSerie A Goleador porteranno al termine il lungo percorso iniziato tra febbraio e marzo, culminando con la proclamazione del nuovo Campione d’Italia nel cuore della kermesse dedicata alla cultura pop, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. L’attesa per i fan degli esports raggiunge il culmine dopo una Regular Season intensa, dove le squadre si sono sfidate su EA SPORTS FC™ 26 attraverso incontri di andata e ritorno. Il tabellone delle fasi finali vede già confermate quattro formazioni che hanno dominato i rispettivi gruppi, ottenendo un passaggio diretto ai quarti di finale: Como Gaming Club, Sassuolo eSports, Cagliari Calcio Esports e Hellas Verona FC.🔗 Leggi su Ameve.eu

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