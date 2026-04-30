La Dogana riapre | i commercianti lo scoprono dalle forbici Ce le hanno chieste per tagliare il nastro

La dogana ha riaperto i suoi battenti, ma la notizia è arrivata ai commercianti solo attraverso le forbici, utilizzate per tagliare il nastro. I commercianti hanno riferito di aver scoperto la riapertura solo al momento dell'inaugurazione, senza essere stati preventivamente coinvolti o informati. La situazione ha evidenziato le differenze tra chi viene invitato agli eventi ufficiali e chi rimane ai margini, senza accesso alle comunicazioni ufficiali.

C'è un modo semplice per capire chi comanda e chi subisce: guardare chi viene invitato alle feste e chi no. Stamattina, alla dogana dei grani di Avellino, era tutto lì, sotto gli occhi di chiunque volesse vedere. In prima fila — tecnici, funzionari, commissari e tre candidati sindaco a fare la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino, la Dogana riapre con il nastro ma senza l'ascensore: l'accessibilità resta un problema Leggi anche: Insulta l'arbitro per un rigore negato, ma la moglie pensa ce l'abbia con lei: prima gli tira le forbici, poi lo accoltella Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Nizza24 Martedì 28 aprile: Energia dal mare a Cannes – Riapre lo Stadio Nautico Rainier III a Monaco – Denuncia A Nizza per il Comportamento dei Controllori sui Mezzi – Météo; San Marino, a Serravalle libri, smart working e sport: al Parco Laiala riapre la Bibliobaita.