Avellino la Dogana riapre con il nastro ma senza l' ascensore | l' accessibilità resta un problema

A Avellino, la Dogana ha riaperto ufficialmente questa mattina, con un nastro che segna simbolicamente l’apertura. Tuttavia, l’ascensore per le persone con disabilità non è ancora funzionante, mantenendo l’accessibilità come problema irrisolto. La riapertura è stata accompagnata da una cerimonia semplice, con pochi presenti e nessun intervento che abbia annunciato interventi immediati per il ripristino completo dei servizi.

Avellino, 30 aprile 2026. Porta chiusa che si spalanca per modo di dire. La Dogana riapre stamattina, fiocchi e nastri davanti. Commissario straordinario Giuliana Perrotta in regia, occhi puntati su di lei mentre il calendario chiama Maggio Museale.Sul posto, stretti tra la folla o annoiati in un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Attaccante cercasi: la Juventus gioca e crea, ma senza un vero numero 9 il problema resta Ex Dogana, il Commissario rilancia ma l’apertura resta in sospesoTempo di lettura: 3 minutiAll’indomani della mancata inaugurazione dell’ex Dogana di Avellino ( ufficialmente per il mancato collaudo all’ascensore... Approfondimenti e contenuti Dogana, il commissario Perrotta consegna alla citta’ e al futuro sindaco la struttura: palazzo nel cuore degli avellinesiAVELLINO- Un taglio del nastro che più di una vera e propria inaugurazione e’ una consegna. Quella alla città e al prossimo primo cittadino, visto che alla cerimonia erano presenti i tre candidati all ... irpinianews.it Dogana di Avellino, la città ritrova il proprio volto. La narrazione del progettista MultariE’ per noi un grande onore potere ospitare, sulle nostre pagine, l’intervento dell’architetto ed emerito professore universitario, Giovanni Multari. Il professore, che è il progettista della Dogana, c ... irpiniaoggi.it