Insulta l' arbitro per un rigore negato ma la moglie pensa ce l' abbia con lei | prima gli tira le forbici poi lo accoltella

Durante una trasmissione sportiva, un uomo ha insultato l’arbitro per un rigore negato, ma sua moglie ha frainteso le sue parole pensando che ce l’avesse con lei. La donna si è aggrappata alle forbici e ha tentato di colpirlo, poi ha estratto un coltello e lo ha ferito. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno separato i due. La vicenda ha lasciato tutti senza parole.

La reazione colorita a una partita in televisione si è trasformata in una violenta colluttazione tra due coniugi napoletani. L'uomo, un 40enne grande tifoso partenopeo, è finito in ospedale con una profonda ferita al fianco, mentre la moglie di 35 anni è stata arrestata. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 febbraio, durante il match tra Atalanta e Napoli, terminato poi con la vittoria dei bergamaschi per 2 a 1. A innescare la lite furibonda in casa sarebbe stato il calcio di rigore negato ai partenopei per il contatto tra Hien e Hojlund: il 40enne, dopo la decisione del direttore di gara, avrebbe iniziato a inveire contro la televisione.

