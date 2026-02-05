Avellino la Dogana torna a mostrarsi | storia assenze e ancora troppe sfide in arrivo

Dopo quasi quattro anni di silenzio, la facciata della Dogana di Avellino si mostra di nuovo. I cittadini possono finalmente vedere l’edificio che, dopo tanto tempo, si riappropria del suo spazio. La riapertura, però, non porta con sé solo sorrisi. La storia e le assenze si fanno ancora sentire, e le sfide da affrontare restano molte.

Dopo quasi quattro anni di silenzio e di invisibilità, la facciata della Dogana di Avellino è tornata finalmente alla vista dei cittadini.È di nuovo leggibile l'impianto architettonico settecentesco firmato dal Fanzago, sobrio e rigoroso nella sua struttura essenziale, privo però delle guglie.

