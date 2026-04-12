McTominay sicuro | Nulla è ancora finito per quello che sappiamo… Questo è il calcio a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono

Il centrocampista ha dichiarato che la stagione non è ancora conclusa e che tutto può ancora succedere, sottolineando che nel calcio ci sono risultati che non sempre soddisfano le aspettative. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, bisogna continuare a lottare e concentrarsi sulle prossime partite, ricordando che nel calcio, a volte, le cose cambiano rapidamente.

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