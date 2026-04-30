La Darsena firmata Fermento pizzeria apre domani 1 Maggio

Domani, in occasione del primo maggio, riapre la Darsena, il locale molto apprezzato che aveva chiuso i battenti due stagioni fa. La nuova apertura segna il ritorno di un punto di riferimento per molti frequentatori, che potranno tornare a gustare i piatti e l’atmosfera che lo hanno reso famoso. La gestione è rimasta invariata, ma il locale si presenta con un volto rinnovato, pronto a riprendere il suo ruolo nel quartiere.

MANFREDONIA - Dopo due stagioni di pausa, la Darsena, il locale che tutti hanno amato torna sotto una nuova luce, con una nuova energia e lo stesso spirito di sempre. La grande apertura è prevista per Venerdi 1 Maggio. Il Locale sarà aperto da mattina a sera. Si partirà dalla mattina con la caffetteria, per poi proseguire con aperitivi originali e ricercati, serviti su padellino. A seguire, la pausa pranzo proporrà piatti freschi legati al territorio, reinterpretati con creatività dallo chef. Quest’anno una nuova era targata Fermento Pizzeria prenderà il timone portando con sé un concept inedito, elegante, curato e pensato per chi ama vivere esperienze uniche in riva al mare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Darsena firmata Fermento pizzeria apre domani 1 Maggio Notizie correlate Fermento pizzeria sbarca alla Darsena, la pizza gourmet vista mare, aperto dalla mattina alla seraMANFREDONIA - Quanlche giorno fa avevamo lanciato la notizia, "Riapre la Darsena a Manfredonia, nuova gestione per un luogo speciale amato dai... Torna la Colomba della tradizione firmata Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the WorldQuando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico.