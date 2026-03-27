Torna la Colomba della tradizione firmata Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World

Per la terza volta consecutiva, il Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World hanno collaborato per realizzare la tradizionale Colomba di Pasqua. La produzione coinvolge entrambe le realtà, che uniscono le loro competenze nell’ambito della panificazione e della pizza per proporre un prodotto speciale in occasione della festività.

Quando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico. Per la terza Pasqua consecutiva, il Panificio Antonio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World rinnovano il loro sodalizio celebrando il "matrimonio dell'arte bianca". Una collaborazione che affonda le radici nel passato e si traduce oggi in una colomba artigianale in edizione limitata, simbolo di un’identità partenopea condivisa. Il legame tra le due famiglie non è solo professionale, ma dinastico. «La famiglia Rescigno è composta da panificatori da cinque generazioni» spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna la Colomba della tradizione firmata Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World Articoli correlati Iran, Antica Pizzeria da Michele in The World: “Missili su nostri ragazzi a Dubai, vogliono rientrare in Italia”(Adnkronos) – "Nell'area di interesse del conflitto noi abbiamo tre punti vendita a Dubai, uno ad Abu Dhabi e altri tre in Arabia Saudita, di cui uno... Condurro (Antica Pizzeria da Michele in the world), “12 aperture nel mondo nel 2025, oltre mille addetti”(Adnkronos) – Da Forcella a Sydney, dalla prima pizzeria aperta da Michele Condurro oltre 150 anni fa a Napoli all'ultima inaugurazione del 2025 in... Contenuti utili per approfondire Colomba della Temi più discussi: EMILIA-ROMAGNA: Torna la Colomba della Pace di Emergency; Pasqua solidale, torna la Colomba di Pace: un dolce per sostenere le attività di Emergency; Nel centro L'Arca di Spoltore il Festival della Colomba artigianale; Con la Pasqua torna in tavola la colomba: ecco dove trovare le più buone a Como. Torna la colomba firmata Panificio Rescigno e Michele in the WorldQuando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico. Per la terza Pasqua consecutiva, il Panificio Antonio Rescigno e L’Antica ... napolivillage.com LA COLOMBA PASQUALE DI GIANCARLO PERBELLININews - Dopo il successo del panettone natalizio, lo chef Giancarlo Perbellini torna a firmare un grande classico della tradizione dolciaria italiana: la Colomba P - Redazione James ... jamesmagazine.it Donare una colomba in occasione della Pasqua, è un gesto simbolico ma può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la Colomba di Pace di EMERGENCY si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e n - facebook.com facebook