Torna la Colomba della tradizione firmata Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World

Da napolitoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la terza volta consecutiva, il Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World hanno collaborato per realizzare la tradizionale Colomba di Pasqua. La produzione coinvolge entrambe le realtà, che uniscono le loro competenze nell’ambito della panificazione e della pizza per proporre un prodotto speciale in occasione della festività.

Quando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico. Per la terza Pasqua consecutiva, il Panificio Antonio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World rinnovano il loro sodalizio celebrando il "matrimonio dell'arte bianca". Una collaborazione che affonda le radici nel passato e si traduce oggi in una colomba artigianale in edizione limitata, simbolo di un’identità partenopea condivisa. Il legame tra le due famiglie non è solo professionale, ma dinastico. «La famiglia Rescigno è composta da panificatori da cinque generazioni» spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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