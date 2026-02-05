Cultura | in Campidoglio a Roma la serata finale dell’80ma edizione del premio Strega

Questa sera Roma si anima per la finale dell’80ª edizione del premio Strega. Per la prima volta, la cerimonia si tiene in piazza del Campidoglio, attirando un grande pubblico. La data è il 8 luglio e l’evento segna un traguardo importante per il premio letterario più famoso d’Italia.

Il premio Strega celebra i suoi 80 anni e, per la prima volta nella sua storia, la serata finale si svolgerà in piazza del Campidoglio a Roma, il prossimo 8 luglio. Questa notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale sul sito del Comune di Roma. Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, ha commentato: “Una scelta fortemente simbolica che rende omaggio allo Strega e al suo rapporto con la città di Roma”. Aggiungendo, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma, ha dichiarato: “Sarà una festa. Siamo pronti a lavorare per costruire insieme la serata finale e valorizzare un’edizione straordinaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

