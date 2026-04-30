La cura delle relazioni come rieducazione | l' inclusione sociale si mette in mostra

Una riflessione profonda sul significato della cura e sul valore delle relazioni come strumenti di rinascita e coesione sociale: è questo il cuore dell'iniziativa dal titolo ‘Dai confini del carcere alle soglie della vita. La scommessa vincente di relazioni che curano’, che si svela con la mostra.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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