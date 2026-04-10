L’arte incontra l’inclusione sociale e lavorativa | pittori autistici in mostra a Partinico

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Partinico si tiene una mostra dedicata ai giovani pittori autistici, parte del progetto “Mostra…Mente” promosso dal comitato L’Autismo Parla. L’evento segue altre esposizioni avvenute a Palermo, Castelbuono e Terrasini, e fa parte di “Abilità in Mostra”, un’iniziativa dell’associazione Vivi Sano e. La rassegna si concentra sull’arte come strumento di inclusione sociale e lavorativa per i giovani artisti.

Dopo Palermo, Castelbuono e Terrasini sarà Partinico a ospitare i giovani pittori autistici di “Mostra.Mente”, iniziativa artistica inclusiva promossa dal comitato L’Autismo Parla e inserita in “Abilità in Mostra”, progetto promosso e coordinato dall’associazione palermitana Vivi Sano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’arte aiuta l’inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui LoretzLodi – Dalla solidarietà nasce un progetto che unisce arte, storia e inclusione sociale.

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