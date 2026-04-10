L’arte incontra l’inclusione sociale e lavorativa | pittori autistici in mostra a Partinico

A Partinico si tiene una mostra dedicata ai giovani pittori autistici, parte del progetto “Mostra…Mente” promosso dal comitato L’Autismo Parla. L’evento segue altre esposizioni avvenute a Palermo, Castelbuono e Terrasini, e fa parte di “Abilità in Mostra”, un’iniziativa dell’associazione Vivi Sano e. La rassegna si concentra sull’arte come strumento di inclusione sociale e lavorativa per i giovani artisti.

Dopo Palermo, Castelbuono e Terrasini sarà Partinico a ospitare i giovani pittori autistici di “Mostra.Mente”, iniziativa artistica inclusiva promossa dal comitato L’Autismo Parla e inserita in “Abilità in Mostra”, progetto promosso e coordinato dall’associazione palermitana Vivi Sano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’arte aiuta l’inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui LoretzLodi – Dalla solidarietà nasce un progetto che unisce arte, storia e inclusione sociale.

A Isnello una "Visione celeste": quando l’arte incontra l’astronomia e l’inclusione socialeIl progetto annuale sta consentendo di realizzare attività artistiche e sportive partecipate da 150 persone con disturbo dello spettro autistico...

Argomenti più discussi: I pittori autistici a Partinico quando l’arte incontra l’inclusione sociale e lavorativa; Il progetto coinvolge complessivamente 150 persone in tutta la Sicilia attraverso attività artistiche e sportive. -; ASP Palermo, stabilizzazioni e ricognizione: attenzione sugli esternalizzati.

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Telejato. . Partinico. Con la certezza che l’affidamento del campo sportivo sarà dato al Partinicaudace, siamo sicuri che sarà la società ad occuparsi della sua ristrutturazione. Ovviamente domani in Consiglio Comunale ci sarà un atto di indirizzo affinché non v - facebook.com facebook