Agri School Expo 2026 | l’agricoltura sociale Siciliana si mette in mostra a Catania

A Catania si tiene l’Agri School Expo 2026, evento dedicato all’agricoltura sociale in Sicilia. La manifestazione riunisce rappresentanti del settore agricolo, istituzioni scolastiche e organizzazioni sociali per presentare iniziative e progetti legati all’inclusione e alla valorizzazione delle attività agricole. L’appuntamento è un momento di confronto tra le diverse realtà coinvolte, con l’obiettivo di promuovere nuove strategie nel settore.

L'agricoltura può diventare un potente strumento di cura, rigenerazione e, soprattutto, di reinserimento sociale e lavorativo per le fasce più fragili della popolazione, con un focus specifico sullo spettro autistico Il mondo della terra incontra quello del sociale e della scuola in un appuntamento che promette di tracciare le nuove linee guida dell’inclusione in Sicilia. Venerdì 24 aprile 2026, l’Aula Magna del Di3A dell’Università di Catania ospiterà la sesta edizione di Agri School Expo, dal titolo "Coltivare benessere: agricoltura sociale e orticoltura terapeutica". L'iniziativa nasce per raccontare come l’agricoltura possa diventare un potente strumento di cura, rigenerazione e, soprattutto, di reinserimento sociale e lavorativo per le fasce più fragili della popolazione, con un focus specifico sullo spettro autistico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Agri School Expo 2026: l’agricoltura sociale Siciliana si mette in mostra a Catania Articoli correlati L45 Agri: industria per l’agricolturaArezzo, 21 gennaio 2026 – Sono tre gli ettari di serre teleriscaldate da realizzare nei terreni di proprietà dell’azienda nelle immediate vicinanze... Sviluppo e giustizia sociale, Petrotto nel direttivo provinciale Agri.Sa.T.Salvatore Petrotto, ex sindaco di Racalmuto, è stato nominato consigliere del direttivo provinciale di Agrigento dell’associazione “Agricoltura –... Una selezione di notizie su Agri School Expo IIT Kharagpur to Host Agri-Expo 2026 Featuring Technology and Machinery DemonstrationsThe expo, a flagship outreach programme of the department of agricultural and food engineering, has been organised regularly since 1991 Key focus areas include farm machinery operation and maintenance ... telegraphindia.com IIT Kharagpur to organise Agri-Expo 2026 from Jan 30 to Feb 1KOLKATA: (Jan 28) IIT Kharagpur will organise 'Agri-Expo 2026: Technology and Machinery Demonstration' from January 30 to February 1 with the aim to promote skill development, technology adoption and ... ptinews.com