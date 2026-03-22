Pellegrino con tutto il cuore nella Sprint | l’Azzurro conquista una splendida gara a Lake Placid

Lake Placid, 22 marzo 2026 – Una Sprint in tecnica libera voluta a tutti i costi e vinta con tutto il talento e il carattere di cui Federico Pellegrino è caratterizzato. Macina sulla neve energia e grinta, prendendosi il successo, a Lake Placid (Stati Uniti) con tutta l’anima. L’Azzurro vince in Coppa del Mondo e allarga le braccia al traguardo, come ad abbracciare tutto quell’universo sportivo, che conosce il suo valore. La vittoria avuta, nella giornata di oggi, firma un trionfo straordinario in specialità, che lo proietta nella leggenda e aggiunge un successo importante in stagione, dopo le medaglie vinte a Milano Cortina 2026 (leggi qui) (leggi qui). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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COME PRENDERSI LA SCENA Masterclass dell’unico, il solo, L’INFINITO Chicco Pellegrino! Ma con che grinta ha vinto la sua ultima sprint in tecnica libera in Coppa del Mondo di sci di fondo Guardate che CAPOLAVORO a Lake Placid! #Ital x.com