Una domenica fra le bancarelle | il mercato di via Salvemini conquista i baresi

Domenica mattina, nel quartiere di via Salvemini, il mercato ha aperto le sue bancarelle in via straordinaria, attirando un numero consistente di persone. La giornata ha visto molti cittadini passeggiare tra le fila di stand, alla ricerca di prodotti di vario genere. L’affluenza è stata significativa rispetto alle aperture ordinarie, confermando l’interesse dei residenti per questa tradizione domenicale. La giornata si è svolta senza particolari incidenti o disagi.

Ai baresi piace fare shopping la domenica mattina. L'apertura straordinaria del mercato di via Salvemini, programmata per oggi, domenica 19 aprile, ha registrato una buona affluenza di cittadini. Le bancarelle dei venditori ambulanti sono attive dalle 8 alle 14, nell'area in cui si svolge il.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Apertura straordinaria per il mercato di via Salvemini: bancarelle attive domenica 19 aprileUn’occasione extra per gli acquisti domenicali e un segnale di sostegno concreto al commercio ambulante. Leggi anche: Le bancarelle del mercato a Monza arrivano anche di domenica Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bari San Pasquale, apertura straordinaria per il mercato di via Salvemini: bancarelle attive domenica 19 aprile; Bari, domenica 19 aprile apertura straordinaria del mercato di via Salvemini e piazzale Lorusso; Bari, mercati aperti di domenica: il 19 aprile in via Salvemini e piazzale Lorusso; Apertura straordinaria domenicale del mercato di via Salvemini. Al Mons. Bello-Salvemini l’incontro “Dai risultati INVALSI alla pratica didattica” #molfetta - facebook.com facebook 68' Gol Benevento: Salvemini sblocca il match con un calcio di rigore #SalernitanaBenevento 0-1 x.com