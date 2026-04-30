Il settore automobilistico attraversa un momento di difficoltà evidente, con il comparto dei metalmeccanici che si è riunito ieri per discutere delle questioni legate alla tutela dei lavoratori. L'incontro si è svolto presso una scuola di Città di Castello, coinvolgendo rappresentanti sindacali e lavoratori, e si è concentrato sulle sfide attuali e sulle misure da adottare per proteggere l’occupazione nel settore.

CITTÀ DI CASTELLO – Il comparto dei metalmeccanici, tra luci e ombre, è stato al centro del consiglio generale della Fim Cisl Umbria, ospitato ieri alla scuola Bufalini. Il segretario generale nazionale Ferdinando Uliano ha ribadito come la contrattazione di secondo livello sia ormai "strategica e fondamentale per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori". Uliano ha evidenziato i risultati ottenuti dal luglio 2023, tra cui un incremento salariale di 515 euro mensili in due rinnovi e la storica conquista della riduzione dell’orario. Nella sua relazione, il segretario regionale Simone Liti ha calato l’analisi sulla realtà locale, lanciando un allarme per il distretto dell’automotive che coinvolge direttamente i territori di Città di Castello e Umbertide.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi dell’automotive: "Tuteliamo i dipendenti"

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