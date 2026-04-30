La crescita è solo migratoria | Bologna tra attrazione e denatalità

Il censimento Istat al 31 dicembre 2024 conferma che la popolazione della regione aumenta esclusivamente attraverso flussi migratori. La crescita naturale, infatti, risulta negativa a causa della denatalità. Dati mostrano che il saldo tra nascite e decessi è in calo, mentre il saldo migratorio è positivo. Bologna, come molte altre aree, registra un incremento demografico soltanto grazie alle persone che si trasferiscono.

Oramai è un dati consolidato. Il censimento Istat al 31 dicembre 2024 fotografa una regione che cresce solo grazie alle migrazioni. Come riferisce l'Ansa, con appena 28.043 nati (525 in meno rispetto all’anno precedente), l'Emilia-Romagna segna un nuovo record negativo di denatalità. Il tasso di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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